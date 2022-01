Diocesi: Padova, domenica 16 gennaio l’ordinazione episcopale di mons. Dianin, vescovo eletto di Chioggia

Domenica 16 gennaio in Cattedrale a Padova si terrà l’ordinazione episcopale di mons. Giampaolo Dianin, vescovo eletto di Chioggia, lo scorso 3 novembre. Dopo l’ordinazione, mons. Dianin farà il suo ingresso nella diocesi di Chioggia domenica 30 gennaio con la celebrazione alle ore 16. Lo rende noto la diocesi veneta che avverte che la partecipazione all’ordinazione episcopale in presenza, per ragioni dovute alla pandemia da Covid-19, è limitata ed esclusivamente su invito. Sarà comunque possibile seguire la celebrazione attraverso la diretta televisiva sul canale 14 del digitale terrestre (Telechiara) e on line sul canale You Tube della Diocesi di Padova. La celebrazione con il rito di ordinazione sarà presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ordinante principale, che associa a sé i vescovi emeriti di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, e di Chioggia, mons. Adriano Tessarollo. Concelebrerà inoltre il patriarca di Venezia e metropolita della provincia ecclesiastica di Venezia, mons. Francesco Moraglia insieme ad altri 13 vescovi e alle rappresentanze del clero di Padova e di Chioggia.