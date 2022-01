Diocesi: Siena, card. Lojudice “apprensione” per i sacerdoti intossicati nella parrocchia di Quercegrossa

L’arcidiocesi di Siena – Colle di Val D’Elsa- Montalcino segue con apprensione ed attenzione la vicenda dei due sacerdoti che sono rimasti intossicati nella parrocchia di Quercegrossa (Si). Nella giornata di ieri, rende noto l’arcidiocesi senese, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa- Montalcino ha chiamato mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, diocesi dalla quale arrivano i due sacerdoti rimasti intossicati, per testimoniare la sua vicinanza e quella di tutta la Chiesa senese e mettendosi a disposizione per qualsiasi esigenza. Inoltre, il card. Lojudice invita tutte le comunità a pregare per la salute di don Ermanno Magnolini e don Oscar Ziliani.