Settimana preghiera unità cristiani: Acqui, il 21 gennaio evento in cattedrale con mons. Testore, padre Ciocan e il pastore Plescan

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, quest’anno dedicata al tema “Abbiamo visto apparire la Sua stella in Oriente” (Matteo 2,2), venerdì 21 gennaio la cattedrale di Acqui ospiterà dalle 18.30 un evento ecumenico. Alla celebrazione, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Cattedrale Acqui, parteciperanno il vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore, il pastore Gregorio Plescan della Chiesa metodista di San Marzano Oliveto e padre Vasile Ciocan, parroco della parrocchia ortodossa rumena della Provincia di Alessandria.