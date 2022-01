Diocesi: Siracusa, padre Spadaro inaugura l’anno accademico dell’Istituto superiore di Scienze religiose San Metodio

(foto arcidiocesi Siracusa)

Si svolgerà venerdì 14 gennaio alle ore 18,30, l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto superiore di Scienze religiose “San Metodio”, facoltà teologica di Sicilia, con un incontro dal titolo “Chiesa inquieta, Chiesa sinodale”, che prevede l’intervento di don Salvatore Spataro, direttore dell’Issr, seguito dai saluti di mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, e dalla prolusione di padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà cattolica”. A causa della situazione pandemica attuale, l’evento non sarà in presenza ma in diretta streaming, visibile sulle pagine Facebook “issrsanmetodio” e “arcidiocesidisiracusa”, sui canali YouTube “ISSR San Metodio” e “Arcidiocesi Siracusa” e sul digitale terrestre su Teleuno Tris (canale 172) e Video 66 (canale 286). “Le attività culturali di quest’anno vertono sul pensare la sinodalità, come ci è stato indicato dal Santo Padre per ripensare la Chiesa in termini sinodali. La Chiesa è sinodale nella sua essenza. Le nostre attività vertono sull’indagare questo tema”, le parole del direttore don Spataro riportate sul comunicato della diocesi dove presenta l’intervento di padre Spadaro, “ci parlerà della Chiesa sinodale come Chiesa inquieta”.