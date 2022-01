Diocesi: Cosenza, incontro su giovani e lavoro

“Educazione, lavoro, dialogo tra generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”. Si muove nel solco del messaggio nazionale per la giornata mondiale della pace l’evento omonimo che si terrà il prossimo 29 gennaio nella parrocchia San Carlo Borromeo di Rende (Cs). L’appuntamento è stato organizzato dall’Ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Il programma della giornata prevede, dopo l’accoglienza, l’introduzione di don Francesco Bilotto, direttore dell’Ufficio diocesano. Seguiranno gli interventi di Angela Costabile, docente di Scienze dell’educazione presso l’Università della Calabria, e di don Ennio Stamile, referente regionale di “Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie”. Sarà l’occasione anche per un focus sul progetto “Il Seminatore”, che la diocesi di Cosenza sta portando avanti da alcuni anni e che riguarda le progettualità imprenditoriali dei giovani. A tal proposito seguiranno alcune testimonianze di giovani imprenditori che, grazie al sostegno della diocesi, hanno avviato delle imprese sul territorio diocesano. La giornata si concluderà alle ore 19 con una veglia di preghiera presieduta dall’arcivescovo mons. Francesco Nolè.