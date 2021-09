Venezia 78: FEdS, oggi pomeriggio la consegna del Premio Lizzani

Anche quest’anno la Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo sono a Venezia al fianco della Biennale per la 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica. È stato dato ieri il via al calendario di eventi che si realizzeranno fino all’11 settembre, per tutta la durata della Mostra, presso lo Spazio FEdS in Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior. Intervenendo agli eventi a cura de “La Ragione”, mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di un quotidiano. Per lo stesso motivo per cui la Fondazione Ente dello Spettacolo continua a stampare la Rivista del Cinematografo, il più antico mensile di informazione cinematografica: perché è necessario maturare un’opinione tramite qualcuno che ha dedicato il suo tempo per formulare il suo pensiero, c’è bisogno di stare davanti a chi si è preso la briga di farlo e c’è bisogno della carta per questo. La carta è insostituibile per questo modo di raccontare le cose. Il valore che la rivista genera è sempre un guadagno. Se vogliamo essere donne e uomini più autentici lo dobbiamo fare attraverso la cultura. È un onore che La Ragione abbia scelto questo spazio, questa casa, per raccontarsi”.

Oggi, alle 11, torna l’appuntamento con “La Ragione”, con l’intervista di Fulvio Giuliani a Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm, critico cinematografico e autore televisivo.

La giornata di oggi vedrà anche l’inizio del ciclo di incontri di “About Women”, l’iniziativa che nasce dalla volontà di orientare l’attenzione su tematiche sensibili attraverso una prospettiva di genere. Tra gli ospiti di oggi, alle ore 12.30, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, intervistato da Tiziana Ferrario; alle ore 15 Pietro Bartolo, europarlamentare e medico di Lampedusa, Alessandra Moretti, europarlamentare, Elena Giacomelli, docente dell’Università di Bologna, intervistati da Nello Scavo, giornalista di Avvenire; alle ore 19 Anna Ascani, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo, Giuseppe Ferrandino, europarlamentare, e altre personalità istituzionali intervistate da Tiziana Ferrario. Continua anche la serie di interviste di Hearst “Movie confindence” a cura di Piera Detassis.

Alle ore 16 sarà consegnato il Premio Lizzani, creato dall’Anac per valorizzare il lavoro degli esercenti più audaci e indipendenti. “In questo difficile anno, nel corso del quale le sale sono state solo parzialmente aperte – si legge in una nota -, i responsabili del premio rivolgono simbolicamente il riconoscimento a tutte le sale che hanno riaperto, individuandone in particolare tre che a loro avviso hanno meglio espresso la volontà di ripartire e di rimettersi in gioco. Inoltre, il comitato ha voluto attribuire quest’anno anche un Premio Carlo Lizzani speciale ad una illustre personalità del settore che ha recentemente compiuto un’azione di grande concretezza e di altissimo valore simbolico a favore della sala cinematografica”.