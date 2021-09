Spagna: Madrid, al via oggi il II Incontro internazionale dei politici cattolici. Domani la lectio magistralis del card. Parolin

Il campus di Moncloa dell’Università Ceu San Pablo, a Madrid, ospita, da oggi al 5 settembre, il II Incontro internazionale dei politici cattolici, convocato dall’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, e dall’Accademia latinoamericana dei leader cattolici, con il sostegno della Fondazione Konrad Adenauer.

Con il motto “Una cultura dell’incontro nella vita politica al servizio dei nostri popoli”, 74 cattolici con responsabilità pubbliche, di diverse partiti provenienti da 18 Paesi, sosterranno in questi giorni “un dialogo fraterno e costruttivo che, di per sé, mostra come il Vangelo faciliti la possibilità di pensare in modo differente, rispettarsi l’un l’altro e scoprire insieme il bene comune e un futuro migliore per tutti, specialmente per le persone più vulnerabili”, ha osservato il direttore generale dell’Accademia latinoamericana dei leader cattolici, José Antonio Rosas.

Il programma prevede l’intervento del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, che, domani, alle 10.30, terrà una lectio magistralis su “Cultura dell’incontro e amicizia civica in un mondo in crisi”. Sarà possibile seguire la relazioni in diretta attraverso il canale YouTube dell’arcidiocesi

Ci sarà anche, oggi pomeriggio, una tavola rotonda di approfondimento sul tema “Lezioni sulla pandemia e le sue sfide post-pandemia”, in cui verrà presentato un manifesto sulla vaccinazione universale solidale.