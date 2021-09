Diocesi: mons. Parmeggiani (Tivoli e Palestrina), “il nuovo anno pastorale all’insegna della ‘rigenerazione’ delle comunità”

“Ascoltiamo per camminare insieme” è lo slogan che il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, lancia con le linee pastorali per il 2021-2022. In un testo alla comunità diocesana, il presule auspica una “‘rigenerazione’ delle nostre comunità che dall’esperienza del Covid-19 hanno imparato a comprendere ciò che è essenziale e ciò che non lo è per la fede e per la vita”. Un percorso di ascolto delle comunità parrocchiali sta accompagnando da diversi mesi il cammino diocesano e proseguirà con il Sinodo, prosegue mons. Parmeggiani, perché “solo da un previo ascolto dell’altro e di Dio possono nascere percorsi pastorali che siano risposte alle vere esigenze dell’uomo di oggi e non che cadano dall’alto”. Con queste premesse, la “relazione” diviene l’orizzonte entro cui muoversi. “La pandemia costringe la Chiesa a ripensarsi e sintonizzarsi con l’umanità odierna per tornare a Cristo e così rigenerarsi e rigenerare”, prosegue il vescovo di Tivoli e di Palestrina, che invita a una “conversione pastorale” per “ricentrare la nostra attenzione e cura verso la presenza del Signore Gesù e saperla offrire illuminata e con forme e linguaggi nuovi agli uomini e alle donne, ai ragazzi, alle famiglie del nostro tempo”, con un’attenzione particolare alla pastorale con i giovani. E conclude: “L’esperienza sinodale ci farà bene per passare da un metodo pastorale deduttivo e applicativo a un metodo di ricerca e sperimentazione sotto l’ascolto dello Spirito Santo”, per una Chiesa che parta “dal basso e in ascolto dei territori e delle persone che li abitano”.