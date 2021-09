Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, Rt in calo a 0,97. In lieve aumento l’incidenza settimanale

È in leggero aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale: 74 per 100mila abitanti (23 agosto-29 agosto) vs 71 per 100mila abitanti (16 agosto-22 agosto). L’incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. È quanto emerge dal report del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, relativo al periodo 23-29 agosto.

Nel periodo 11-24 agosto l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,92-1,01), prossimo alla soglia epidemica ed in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Si osserva una lieve diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=1 (0,97-1.04) al 24 agosto vs Rt=1.04 (1.00-1.09) al 17 agosto, pari alla soglia epidemica.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva, si legge ancora nel report, è in aumento al 6,0% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24 agosto) a 544 (31 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24 agosto) a 4.252 (31 agosto).