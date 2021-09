Fiac: tre eventi, in presenza e online, durante il Congresso eucaristico internazionale di Budapest

Una settimana densa di iniziative promossa dall’Azione cattolica a livello internazionale accompagnerà il Convegno eucaristico internazionale di Budapest, in Ungheria, dal 5 al 12 settembre prossimi. Si parte martedì 7 settembre, dalle 14.30, con un workshop promosso dall’Ac ungherese, dal titolo “Insieme. Per voi. Rete dei movimenti cattolici ungheresi al servizio delle famiglie”. L’evento si svolge all’interno dell’avveniristico Hungaexpo, sede principale degli appuntamenti del Congresso eucaristico. “Santi nel popolo di Dio e nel mondo, la vocazione dei laici alla santità” è invece il titolo di un incontro che si svolge venerdì 10 settembre alle 14.30 nella stessa sede, organizzato dal Forum internazionale di Ac. Partecipa ai lavori il card. Baltazar Porras, presidente della Fondazione Azione cattolica Scuola di santità Pio XI. “Vogliamo offrire il nostro contributo per questo evento che riunirà tutta la Chiesa e che prevede anche la partecipazione di Papa Francesco per la celebrazione eucaristica di chiusura il 12 settembre”, affermano dal segretariato del Fiac. Sono infine aperte le iscrizioni per prendere parte a un webinar online, ancora il 10 settembre, alle 17.30 (ora italiana) su “L’eucarestia al cuore della proposta di formazione dell’Azione cattolica per laici discepoli missionari”. Durante l’incontro, sono previsti workshop tematici su “Eucarestia e preghiera”, “Eucarestia e poveri”, “Eucarestia e cura del creato”.