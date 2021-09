Sinodo dei vescovi: martedì la conferenza stampa di presentazione del Documento preparatorio e del Vademecum

Martedì prossimo, 7 settembre, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la conferenza stampa di presentazione del Documento preparatorio e del Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità. Si tratta – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala stampa vaticana – di due strumenti elaborati dalla segreteria generale del Sinodo dei vescovi per l’animazione della prima fase dell’itinerario sinodale, in vista della celebrazione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Alla conferenza stampa di martedì interverranno il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi; suor Nathalie Becquart, sottosegretaria della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi; mons. Luis Marín de San Martín, sottosegretario della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi; Myriam Wijlens, docente di Diritto canonico presso l’Università di Erfurt (Germania) e consultore del Sinodo dei vescovi; don Dario Vitali, professore ordinario nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Papa Francesco, il 24 aprile scorso, ha approvato un nuovo itinerario sinodale per la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo deivescovi, inizialmente prevista per il mese di ottobre del 2022. Il percorso per la celebrazione del Sinodo si articolerà in tre fasi, tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre del 2023, passando per una fase diocesana e una continentale, che daranno vita a due differenti Instrumentum Laboris, fino a quella conclusiva a livello di Chiesa universale.