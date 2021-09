Diocesi: Forlì-Bertinoro, domani incontro a Pieveacquedotto per la Giornata del Creato

In occasione della 16ª Giornata nazionale per la custodia del Creato sul tema “Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita”, la diocesi di Forlì-Bertinoro propone per domani, sabato 4 settembre, un evento che si svolgerà presso la parrocchia di Pieveacquedotto. Dalle 17 si svolgerà l’incontro “Per una vera transizione/conversione ecologica nelle famiglie e nelle parrocchie” organizzato da Pastorale sociale, Caritas, Servizio Migrantes e Ufficio missionario, con testimonianze e riflessioni di associazioni, movimenti, imprese, gruppi parrocchiali, comunità religiose, esponenti di altre fedi che in questi anni si sono impegnati a vario titolo sul tema dell’ambiente con la presenza anche della comunità ortodossa, avventista e musulmana. L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e a cui si potrà accedere esibendo il “green pass”, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra “Laudato si’. Itinerario sull’enciclica di Papa Francesco” che potrà essere allestita anche nelle parrocchie.

Domenica 5 settembre, poi, la Giornata verrà celebrata nel corso delle messe festive.