Giornata internazionale Carità: Caritas Italiana, on line la raccolta di preghiere e poesie “Rinnovàti nell’impegno”

In vista della Giornata internazionale della Carità che si celebra il 5 settembre, data in cui, nel 1997, moriva Santa Teresa di Calcutta, Caritas Italiana pubblica on line, su www.caritas.it, una raccolta di preghiere e poesie dal titolo “Rinnovàti nell’impegno”.

“Ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività”. Sono, ricorda la Caritas, “le tre strade che Papa Francesco ci ha indicato nell’udienza per i 50 anni di Caritas Italiana. Da percorrere sempre in ascolto dei ‘più piccoli’ per renderli partecipi e attivi, con azioni capaci di provocare, di moltiplicare attenzioni, cambiamenti”.

Per la Caritas, “in questo moltiplicarsi consiste la testimonianza della carità che vogliamo confermare come impegno rinnovato, nello sforzo costante di promuovere nelle comunità e nel territorio iniziative progressive e diffuse di responsabilità per la pace, la giustizia, la difesa e la cura della vita, a partire proprio dalla prospettiva dei più poveri, che, ce lo ha ricordato il Papa, è la prospettiva di Gesù”.

La Caritas aggiunge: “A tutti coloro, operatori, sacerdoti, suore, religiosi, volontari, che in questi cinque decenni hanno dato voce, gambe, testa, braccia e soprattutto cuore alla Caritas, va il nostro ringraziamento che in queste pagine – e nelle raccolte pubblicate negli scorsi anni – diventa preghiera”.

E conclude “Una preghiera che continuerà ad accompagnare il nostro percorso, sarà ‘l’humus’ e la ‘stella polare’ che illuminerà e orienterà la nostra capacità di discernimento e il nostro costante impegno per continuare a leggere i segni dei tempi dentro il cammino sinodale che il Santo Padre, ribadendo gli impegni dell’inclusione sociale dei poveri e dell’amicizia sociale per il bene comune, ha indicato alla Chiesa italiana”.