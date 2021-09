Papa Francesco: anche l’Afghanistan tra i temi dell’udienza al primo ministro della Lituania

Oggi il Papa ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica di Lituania, Ingrida Šimonytė, la quale si è successivamente incontrata con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Lituania, rilevando il ruolo della fede cristiana e della Chiesa cattolica nel promuovere i valori morali a salvaguardia della dignità dell’uomo e della famiglia”. “Ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse – si legge ancora nel comunicato – , quali la collaborazione tra le nazioni per superare le sfide presenti, accentuate dalla pandemia, la pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale, e le emergenze umanitarie attuali, come quella più recente dell’Afghanistan”.