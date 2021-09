Elezioni amministrative: Acli Roma, lunedì ultimo web talk. Si parlerà di famiglie

È in programma per lunedì 6 settembre il sesto e ultimo appuntamento online del “Cantiere Roma”, l’iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative dell’ottobre 2021. Al centro del dibattito, trasmesso in streaming dalle 18 sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma aps, saranno le famiglie. Come per gli altri appuntamenti del “Cantiere Roma”, si legge in una nota, la riflessione prenderà spunto dall’attività di ascolto svolta dalle Acli di Roma incontrando le famiglie romane con le attività, i progetti e i servizi offerti dall’associazione, ma anche attraverso un questionario sottoposto a oltre 1.000 famiglie della Capitale. “Dai risultati emersi – viene spiegato –, si evidenzia come la pandemia abbia colpito molto duramente questa fascia di popolazione, con il 44% degli intervistati che dichiara di aver chiesto aiuto economico ai parenti per far fronte ai problemi economici generati dalla crisi sanitaria, mentre il 38,2% agli enti statali e il 7,7% addirittura ad estranei. Tasti dolenti anche quelli della conciliazione famiglia-lavoro che risulta essere molto difficile per oltre 2 famiglie su 3 (72%), e quello della gestione e dell’accoglienza delle fragilità, oltre il 69% delle famiglie con disabili intervistate, infatti, dichiara una carenza di servizi specifici dedicati”.

Al confronto, moderato dalla conduttrice Rai Benedetta Rinaldi, parteciperanno Lidia Borzì, la presidente delle Acli di Roma, Carlo Cellamare, docente di Urbanistica all’Università “La Sapienza” di Roma, la presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio, Alessandra Balsamo, e il vicepresidente di Federsolidarietà Coonfcooperative Lazio, Luigi Vittorio Berliri. Verrà inoltre presentata la buona pratica rappresentata dall’associazione “Salvamamme”, illustrata dalla responsabile area socio-crimonologica Gabriella Salvatore.

Come risultato di “Cantiere Roma”, il 15 settembre le Acli presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco presso l’aula Giulio Cesare del Campidoglio.