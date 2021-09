Diocesi: Brindisi-Ostuni, il 5 settembre giornata di cammino tra le contrade di Locorotondo per i giovani dai 16 anni in su

Una giornata di cammino tra le contrade di Locorotondo, un tratto di strada insieme, per ritrovarsi pellegrini. “Km 11” è il titolo dell’esperienza estiva che propone la Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, elaborata insieme con il Settore Giovani di Azione Cattolica, che potrà essere realizzata grazie al supporto tecnico-logistico dei gruppi Agesci, soprattutto di Locorotondo e Ostuni.

“Avendo come sfondo l’episodio del viaggio verso Emmaus (Lc 24,13-35), domenica 5 settembre, proporremo l’esperienza di una giornata di cammino tra le contrade di Locorotondo, per tutti i giovani dai 16 anni in su; un momento di fraternità in cui riscoprire la bellezza di condividere un tratto di strada insieme, per ritrovarsi pellegrini”, si legge sul sito dell’arcidiocesi.