Sinodalità: dal 7 al 10 dicembre un seminario virtuale proposto dal Gruppo iberoamericano di Teologia

Dal 7 al 10 settembre 2021 si terrà in modalità virtuale il Seminario internazionale di teologia “Il rinnovamento ecclesiale in chiave sinodale e ministeriale”. L’iniziativa è promossa dal Gruppo iberoamericano di teologia della Facoltà ecclesiastica della Scuola di Teologia e ministeri del Boston College (Stm), dall’Istituto pastorale nazionale del Venezuela (Inpas) della Conferenza episcopale venezuelana, dalla Facoltà di Teologia di l’Università cattolica Andrés Bello del Venezuela (Iter-Ucab), con il patrocinio del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e della Confederazione latinoamericana dei religiosi (Clar).

Fanno da sfondo al seminario l’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, che si terrà in Messico nel mese di novembre, e la preparazione al cammino sinodale della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, che sarà inaugurata a Roma, in ottobre, con il titolo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

Il Seminario intende offrire alcune chiavi teologiche, ecclesiologiche e pastorali sul significato e la pratica della sinodalità. Per fare ciò, sarà caratterizzato da una serie di conferenze di vescovi e teologi di fama mondiale.

Confermata, tra gli altri, la presenza del card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, dei due sottosegretari, suor Nathalie Becquart e mons. Luis Marín de San Martín, di mons. José Luis Azuaje, presidente della Conferenza episcopale venezuelana, del card. Baltazar Porras, amministratore apostolico di Caracas, di mons. Héctor Miguel Cabrejos, presidente del Celam, e di suor Gloria Liliana Franco, presidente della Clar. Tra i teologi, previsti, tra gli altri, gli interventi dei venezuelani Rafael Luciani (uno dei coordinatori del seminario) e Pedro Trigo, dell’argentino Carlos Galli, il brasiliano Agenor Brighenti, l’italiana Serena Noceti.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube della formazione permanente del Boston College e sarà diffuso attraverso i social network delle istituzioni ecclesiali iberoamericane.