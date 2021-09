Diocesi: Pistoia, stasera al via una tre giorni dedicata ai giovani nell’Anno Santo Iacobeo

L’Anno Santo Iacobeo continua nella diocesi di Pistoia, offrendo occasioni di comunione e di grazia con il primo fine settimana di settembre tutto dedicato ai giovani. Stasera, venerdì 3 settembre, c’è un primo appuntamento di preghiera: una veglia con i giovani animata dall’equipe di pastorale giovanile, Agesci, Rinnovamento nello Spirito Santo e Comunità Neocatecumenali. Presiede l’incontro il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli. Una serata per ripercorrere insieme la vocazione e la missione apostolica di San Jacopo apostolo.

Il programma prevede sabato sera 4 settembre, la messa giubilare con i giovani presieduta dal vescovo alle 18. Concluderà la tre giorni un pellegrinaggio dei giovani a Valdibrana domenica pomeriggio. La partenza sarà alle 17.30 da piazza San Francesco. All’arrivo (ore 18.30 circa) è previsto un momento di preghiera presieduto dal parroco di Valdibrana, don Eusebiu Farcas, nell’aula liturgica del santuario.

Accanto ai giovani della diocesi si muoveranno verso Pistoia anche altri pellegrini. Nel pomeriggio di domenica 5, in piazza del Duomo, il vescovo accoglierà un numeroso gruppo coordinato dal Centro turistico giovanile regionale che concluderà in città una due giorni di pellegrinaggio lungo il piccolo Cammino di San Jacopo. Percorreranno le tappe dello stesso Cammino anche alcuni giovani della diocesi di Firenze. Arriveranno a Pistoia nel pomeriggio di domenica 11 settembre quando passeranno la Porta Santa insieme con l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori. Il cardinale presiederà la messa alle 18 concelebrata dal vescovo Tardelli.