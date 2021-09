Sacra Famiglia: la vita del fondatore don Pogliani nello spettacolo “Domenico e la nebbia” con Margherita Antonelli

La statua di don Pogliani a Cesano Boscone

“Domenico nella Nebbia è il racconto dei 125 anni della Fondazione Sacra Famiglia, centro di eccellenza nell’assistenza e nella cura delle disabilità fisiche e psichiche, all’avanguardia nella ricerca sul trattamento dell’autismo, impegnata nel sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà. Questa realtà vive infatti dello spirito e delle idee del suo fondatore, don Domenico Pogliani”.

Lo si legge in un comunicato della Sacra Famiglia che ha realizzato, in collaborazione con Teatro de Gli Incamminati uno spettacolo che ripercorre la vita di Pogliani: “Domenico e la nebbia” dunque il titolo e lo spettacolo si terrà il 16 settembre a Cesano Boscone (ore 21) presso Cinema Teatro Cristallo. “A cento anni dalla sua morte, lo spettacolo prende per mano lo spettatore e lo accompagna nel mondo di don Pogliani: un’Italia che non esiste più, a cavallo tra Ottocento e Novecento, in cui la civiltà contadina si scontra con la prima industrializzazione e si gettano le basi della società che ancora oggi abitiamo. Un piccolo mondo antico in cui ancora affondano le nostre radici”. Pogliani “attraversa il suo tempo con umiltà e sobrietà, animato da una raffinata cultura cattolica, ma è anche un instancabile uomo del fare, un parroco apostolo che non si ferma davanti a nulla pur di realizzare quanto sente di essere chiamato a fare da una volontà superiore”.

La vita di Don Pogliani viene raccontata da una serie di personaggi reali e immaginari che gli stanno accanto: dalla benefattrice dell’alta società a una suora, da una travolgente perpetua “voce del popolo” all’apparizione della Madonna del Rosario. “Ma il filo del discorso lo tiene sempre lei, Margherita Antonelli, che ha voluto inseguire negli archivi una storia che davvero ha molto da raccontare a tutti noi. In un periodo in cui il rapporto con la salute e con il bisogno di contatto umano è stato messo a dura prova, Domenico e la Nebbia ci racconta il valore della cura, il senso profondo e la necessità di quell’invito evangelico a mettere sempre al centro i bisogni degli ultimi”.