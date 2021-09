Economia civile: il 7 settembre lancio online del Festival nazionale con David Sassoli, presidente del Parlamento europeo

Verrà lanciata con un evento online, in programma martedì 7 settembre, la terza edizione del Festival nazionale dell’economia civile in programma dal 24 al 26 settembre, a Firenze, sul tema “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni”.

Ospite d’eccezione dell’evento di lancio, in streaming dalle 17 sulle piattaforme social Facebook e YouTube del Festival, sarà il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Con il direttore del Festival, Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal Pnrr, sia a livello italiano che europeo.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito cooperativo, Casse rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova economia per tutti) e Sec (Scuola di economia civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival nazionale “si è ormai accreditato – spiegano i promotori – come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative”.