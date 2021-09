Terra Santa: Patriarcato latino e Università di Betlemme, siglati due accordi di collaborazione per sostenere i giovani palestinesi

Due accordi di partenariato per attività di formazione professionale e pastorale destinate alla gioventù delle comunità cristiane palestinesi. A sottoscriverli, a fine agosto, il Patriarcato Latino di Gerusalemme e l’Università di Betlemme, l’unica cattolica della Terra Santa. Secondo quanto riferisce il Patriarcato latino, il primo accordo prevede la realizzazione di un progetto per accrescere le competenze dei giovani e creare opportunità di lavoro nelle parrocchie del Patriarcato e in alcune parrocchie della Custodia di Terra Santa in Cisgiordania. Il secondo accordo, invece, mira a qualificare i catechisti nelle scuole cristiane in Cisgiordania, sotto la supervisione dell’Ufficio catechistico del Patriarcato Latino. A sostenere i progetti saranno l’Ordine equestre del Santo Sepolcro e la Porticus Foundation, che, tra le sue finalità, si occupa anche di istruzione e cooperazione.