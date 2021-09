Diocesi: Agrigento, al via le serate settembrine

Prende il via oggi, ad Agrigento, il programma delle serate settembrine che prevede iniziative tra arte, libri, musica, cinema per vivere la cattedrale e il Museo diocesano. Le iniziative sono promosse dall’Ufficio Beni culturali e il Museo diocesano, in collaborazione con l’Archivio storico diocesano, la Biblioteca diocesana, Anthos srl, che gestisce i luoghi della cultura dei percorsi Arte&Fede e Arke&Fede, e altri partners.

Alle 19 di oggi, presso il Museo diocesano, “L’altare di S. Rosalia e il busto reliquiario della cattedrale di Agrigento” a cura di Domenica Brancato e Ivana Mancino. Il 15 settembre sarà la volta de “Gli antichi libri liturgici della Chiesa Agrigentina”; alle 19 in cattedrale Baldo Reina, Lauricella Ninotta Rino, Giuseppe Lentini e Domenica Brancato presenteranno il percorso Mab (Museo, Archivio, Biblioteca).

Il 20 settembre, Alessandro Damiano e Lilli Genco, autori di “Rosario Livatino. Il giudice ragazzino”, converseranno con Felice Cavallaro in un incontro che si svolgerà dalle 19.30 sul sagrato della cattedrale e al quale parteciperà Salvatore Nocera Bracco. Il 23 e il 30 settembre, infine, il Museo diocesano ospiterà alle 20 due iniziative promosse da “Le strade del cinema” con “La strada del vino e dei sapori della valle dei templi”: la prima sarà “Finché c’è prosecco c’è speranza”, la seconda “Pranzo di Ferragosto”.