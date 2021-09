Coronavirus Covid-19: ancora senza vaccino il 7,9% del personale scolastico

Sono ancora 117.153 su 1.482.676 le persone, tra docenti e personale scolastico, ad essere senza vaccino, pari al 7,9% della categoria. È quanto emerge dal report settimanale sulle vaccinazioni anti Covid-19 della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Ad aver completato il ciclo vaccinale è l’86,11% del personale scolastico (1.276.675 persone di cui 49.616 con dose unica e 1.227.059 con doppia dose) mentre si è già sottoposto alla prima dose l’88,75% (1.315.907 persone). Per quanto riguarda il personale sanitario, su una popolazione di 1.959.086 hanno completato il ciclo vaccinale in 1.849.975 (94,43%). Rispetto alle fasce d’età, tra gli over 80 la copertura risulta pari al 91,96% (con 260.544 che non hanno ancora ricevuto alcuna dose) mentre è all’88,21% tra i 70-79enni (a 566.693, il 9,41%, non è stata ancora somministrata alcuna dose). Risulta immunizzato l’83,21% dei 60-69enni, ma 1.021.269 di loro, il 13,52%, non si è ancora sottoposto ad alcuna somministrazione). Il 75,44% dei 50-59enni è già vaccinato, a fronte di 1.846.352 coetanei (il 19,13%) che devono ancora ricevere la prima o unica dose. Infine, risulta già immunizzato il 20,68% dei 12-15enni (con il 46,82% di loro che ha già ricevuto la prima o l’unica dose) e il 50,34% dei 16-19enni (tra i quali il 28,56% non si è ancora sottoposto a somministrazione).