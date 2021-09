Dalla Chiesa: Lamorgese (min. Interno), “un grande uomo delle Istituzioni, dobbiamo fare tesoro dei suoi insegnamenti”

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato “un grande uomo delle Istituzioni”. Così lo ricorda il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione del 39° anniversario del “vile attentato mafioso” in cui perse la vita, a Palermo, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

In una nota diffusa dal Viminale si sottolinea che Dalla Chiesa rimane un esempio nella lotta al terrorismo e nel contrasto alle mafie, nei quali prima come generale dell’Arma dei Carabinieri e poi alla guida della prefettura di Palermo “si è contraddistinto per la sua non comune visione strategica”.

Per Lamorgese, “le sue intuizioni investigative e metodologiche ancora oggi risultano attuali ed essenziali per il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata”. “Tutti noi – prosegue il ministro – dobbiamo continuare a fare tesoro dei suoi insegnamenti, in special modo in un momento come questo in cui le ingenti risorse pubbliche destinate a superare la crisi economica legata alla pandemia suscitano gli appetiti criminali, che è necessario prevenire e contrastare anche facendo ricorso a quell’approccio innovativo”, suo “tratto distintivo unitamente alla fermezza morale”.