Commissione Ue: lancio della nuova applicazione Erasmus+ con la Carta europea dello studente. Schinas, “il futuro è digitale”

foto SIR/Marco Calvarese

La Commissione Ue ha lanciato oggi la nuova applicazione Erasmus+, “che rappresenta una nuova tappa fondamentale per la digitalizzazione del programma” comunitario. La nuova applicazione, disponibile in tutte le lingue dell’Unione, “permetterà a ciascuno studente – spiega un comunicato – di dotarsi di una Carta europea dello studente in formato digitale valida in tutta l’Unione europea. Il futuro è digitale, e con questa nuova applicazione gli studenti potranno fare a meno di un altro pezzo di carta”. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione, dichiara: “Mi rallegra che l’interfaccia del nostro programma faro per i giovani, Erasmus+, sia sempre più simile a loro: più digitale, mobile e orientata alla comunità. La nuova app e la Carta dello studente in essa integrata sono l’emblema dello spazio europeo dell’istruzione che vogliamo realizzare”.

Grazie alla nuova app, che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti potranno: cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università; firmare il loro contratto di apprendimento online; scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in contatto con altri studenti; dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei, attività culturali e offerte speciali nell’università e nel paese di cui sono ospiti. “Alla rete Erasmus Without Paper aderiscono attualmente oltre 4mila università. La rete consente loro di scambiare dati in modo sicuro e di reperire più facilmente i contratti di apprendimento. Questa cooperazione digitale permette la diffusione e un ampio riconoscimento della Carta europea dello studente”.