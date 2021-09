Comunicazioni sociali: gli appuntamenti della XV edizione della rassegna d’incontri con l’editoria religiosa “Ascoltare, Leggere, Crescere”

Dopo l’apertura ufficiale del 10 settembre scorso, al via i primi appuntamenti del cartellone della XV edizione della rassegna d’incontri con l’editoria religiosa “Ascoltare, Leggere, Crescere”. Quest’anno spazio all’attualità con femminicidio e razzismo e con le testimonianze dalla pandemia. Giovedì 23 settembre alle ore 17.00 all’Auditorium della Regione di Pordenone, si parlerà di femminicidio e violenza di genere da una prospettiva storica e giuridica. Interverranno Francesca Di Giovanni, Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria dello Stato Città del Vaticano, Michela Nacca, avvocato dei Tribunali della Rota Romana e della Segnatura Apostolica e Francesca Medioli, già docente di Italian Women’s History all’Università di Reading. L’incontro sarà moderato dalla penalista Rosanna Rovere, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone. In particolare l’avvocato Nacca, Presidente dell’associazione Maison Antigone, parlerà del cosiddetto ‘legal harassment’, nuova forma di violenza sulle donne, che interessa in particolare le straniere. Si tratta di un fenomeno di grave pregiudizio e violenza istituzionale, agiti da servizi sociali, forze dell’ordine e tribunali nei riguardi delle donne in generale, specialmente di quelle straniere o appartenenti ad etnie minoritarie, verso le quali si rivela ancor più frequente ed insidioso. Un fenomeno molto diffuso ormai anche in Italia, sebbene ancora poco considerato e studiato rispetto che all’estero. Chiusura affidata a Francesca Di Giovanni e che porterà le conclusioni e illustrerà la posizione della Chiesa in materia. Al via anche le presentazioni librarie sul territorio. Venerdì 24 settembre alle ore 20.30, nella Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo di Tiezzo di Azzano X, il giornalista di TV2000 Fabio Bolzetta presenterà il suo volume “Oltre la Pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza” (ed. Paoline), in dialogo con mons. Orioldo Marson, Vicario Generale della Diocesi di Concordia-Pordenone e padre Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis. Il volume raccoglie storie ed emozioni di uomini e donne che hanno superato la sfida del Covid-19 o che ne sono rimaste sopraffatte, testimonianze di veri e propri “eroi del quotidiano” raccolte dall’autore direttamente sul campo. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. Nel rispetto della normativa vigente, per accedere agli eventi sarà richiesto il Green Pass.