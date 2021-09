Giornata migrante e rifugiato: diocesi Cerignola, presentazione risultati del progetto europeo “M4M – Migrants for Migrants”

Una serie di iniziative, domenica 26 settembre, in occasione della Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. Le ha organizzate l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della diocesi di Cerignola. In particolare, l’appuntamento è alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Rocco, a Stornara, con la Messa presieduta dal vescovo, mons. Luigi Renna. Al termine, l’associazione San Giuseppe Onlus presenterà i risultati del progetto europeo M4M – Migrants for Migrants, realizzato in collaborazione con partner provenienti da Francia, Romania, Grecia, Portogallo, Austria, che utilizza il “Buddy System”, metodo innovativo in cui due persone si monitorano e si aiutano a vicenda. Un aiuto fondamentale per chi deve cercare di stabilirsi in un Paese sconosciuto, con tutte le difficoltà che comporta: barriere linguistiche, differenze nelle norme sociali o lacune educative che impediscono l’accesso all’occupazione. M4M si rivolge ai migranti, rifugiati e richiedenti asilo appena arrivati nel Paese ospitante e ai professionisti dei servizi di integrazione. Lo scopo è quello di promuovere l’inclusione, facilitandone la responsabilizzazione e creando contatti sostenibili con associazioni, amministrazioni locali e servizi sociali. Alle 19,30, seguirà lo spettacolo musicale “In viaggio si diventa grandi”, il cui tema è l’immigrazione. È un viaggio tra le storie di ieri e di oggi, basato su brani scritti da Domenico La Marca, cantautore, da anni impegnato nel sociale, che nel 2019 è stato tra i finalisti del Cantagiro e nel 2020 ha vinto il Premio “Bardotti” come autore del miglior testo con il brano “Di cartoni e lamiera”, che racconta di caporalato e della tragica morte di dodici braccianti.