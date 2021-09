Diocesi: Albenga-Imperia, il 25 settembre convegno pastorale “Famiglia Amoris Laetitia in una Chiesa sinodale”

“Famiglia Amoris Laetitia in una Chiesa sinodale”. Questo è il tema del convegno pastorale in programma per sabato 25 settembre, dalle 10 alle 12.30, presso il seminario diocesano di Albenga. Nel corso della mattinata – alla quale sono stati invitati sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, catechisti, educatori e tutti gli operatori pastorali della diocesi – interverrà il teologo don Gianfranco Calabrese. Durante il convegno, il vescovo Guglielmo Borghetti presenterà e consegnerà alla diocesi il percorso di Chiesa che guiderà il cammino per l’anno 2021-2022. All’inizio del nuovo anno pastorale “ci mettiamo in cammino con fiducia, gioia e speranza”, afferma il vescovo all’inizio della riflessione che offre alla diocesi, nel percorso di Chiesa per il nuovo anno pastorale. “La fiducia, la gioia e la speranza – prosegue la nota diffusa dalla diocesi – dicono gli atteggiamenti di fondo per intraprendere il nuovo tratto di strada che siamo chiamati a percorrere insieme, stimolati dal Magistero di Papa Francesco e dalle indicazioni che ci vengono donate dal nostro vescovo. L’anno voluto da Francesco per una attuazione diffusa di ‘Amoris laetitia’, mette al centro la famiglia come dono di Dio per un processo di maggiore rinnovamento della Chiesa e della società. Si tratta di una decisione coraggiosa e di grande apertura”. “Famiglia Amoris laetitia in una Chiesa sinodale” fornirà “le coordinate che orienteranno il nostro percorso di Chiesa particolare. Chiesa casa della fraternità e dell’amicizia, tavola della convivialità familiare e mensa della lode e del ringraziamento a Dio”. Come afferma mons. Borghetti: “La famiglia è infatti la via della Chiesa perché ‘spazio umano’ dell’incontro con Cristo”.