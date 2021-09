Papa Francesco: “Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto”

foto SIR/Marco Calvarese

“Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto”. È la risposta del Papa sulle sue condizioni di salute, durante l’incontro privato del suo viaggio a Budapest e in Slovacchia con i Gesuiti, il 12 settembre scorso nella nunziatura apostolica di Bratislava, di cui Civiltà Cattolica riporta i contenuti. Dopo il suo intervento al colon del luglio scorso ci sono stati, ha rivelato ironicamente Francesco, “persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave”. A proposito dell’immigrazione, il Papa ha ribadito che bisogna ”non solo accogliere i migranti, ma anche proteggere, promuovere e integrare” e che occorre anche “comprendere a fondo le cause del fenomeno, capire quel che accade nel Mediterraneo e quali siano i giochi delle potenze che si affacciano su quel mare per il controllo e il dominio”.