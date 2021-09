Diocesi: Grosseto, domenica 26 settembre Messa di saluto a mons. Cetoloni. Come dono, offerte per l’ospedale di Haifa, in Terra Santa

Domenica 26 settembre, alle ore 18 in Cattedrale, la diocesi di Grosseto si ritroverà per celebrare la Messa di saluto a mons. Rodolfo Cetoloni e per ringraziarlo per i suoi 8 anni di servizio episcopale “in mezzo alla gente di Maremma”. Al suo posto il vescovo Giovanni Roncari, anche lui francescano, accolto in diocesi il 9 agosto scorso, vigilia di San Lorenzo, patrono della Città e della Diocesi. “Mons. Cetoloni – dice don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto – ha lasciato il Palazzo Vescovile e condivide con don Giovanni Tumiatti e con don Giampaolo Marchetti la sua dimora in via Ferrucci, presso il Seminario della nostra diocesi. Finora l’instabilità che attraversano Israele e la Palestina, il persistere della pandemia e la conseguente assenza di pellegrinaggi, hanno impedito che lui si recasse in Terra Santa, come desiderava da tempo. È chiaro che il suo cuore resterà sempre legato alla nostra terra e alla nostra gente e, come precisato nel Codice di Diritto Canonico, continuerà a far parte del nostro clero quale vescovo emerito”. In occasione della Messa del 26 settembre, “come segno di gratitudine”, saranno raccolte, a nome di mons. Cetoloni, offerte per le suore che operano nell’Ospedale di Haifa, in Terra Santa, per un bisogno urgente di alcuni macchinari.