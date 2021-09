Quirinale: Mattarella ha ricevuto don Patriciello e alcuni ragazzi del Parco Verde di Caivano

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale don Maurizio Patriciello con una rappresentanza di ragazzi del Parco Verde di Caivano. Ne dà notizia la Presidenza della Repubblica. L’incontro era stato chiesto dal sacerdote, noto per il suo impegno nella Terra dei fuochi, dopo “la folle stesa” dell’8 luglio scorso, quando a bordo di una dozzina di motociclette, un gruppo di giovani camorristi terrorizzarono il quartiere (in particolare i piccoli) sparando in aria con le loro mitragliette.