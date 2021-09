Papa Francesco: “ideologia del gender è pericolosa”

foto SIR/Marco Calvarese

“L’ideologia del gender è pericolosa, perché è astratta rispetto alla vita concreta di una persona, come se una persona potesse decidere astrattamente a piacimento se e quando essere uomo o donna”. Così il Papa ha risposto ad una domanda di un suo confratello, nell’incontro privato avvenuto durante il suo viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia il 12 settembre, nella nunziatura apostolica di Bratislava, di cui Civiltà Cattolica riferisce i contenuti. “L’astrazione per me è sempre un problema”, ha rimarcato Francesco precisando, tuttavia, che “questo non ha nulla a che fare con la questione omosessuale”. Se c’è una coppia omosessuale, “noi possiamo fare pastorale con loro, andare avanti nell’incontro con Cristo”, la tesi del Papa, secondo il quale “l’ideologia ha sempre il fascino diabolico, perché non è incarnata”: in una civiltà delle ideologie, come quella attuale, “dobbiamo smascherarle alle radici”.