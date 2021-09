Commissione Ue: arrivato a Barcellona 200° robot per disinfezione e sanificazione stanze d’ospedale. Ne arriveranno altri 100

Prosegue l’impegno della Commissione Ue a sostegno degli ospedali europei nella lotta al Covid-19. La Commissione europea ha donato il duecentesimo robot di disinfezione all’ospedale Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí di Barcellona. Lo comunica in una nota l’esecutivo europeo. Ad oggi quasi tutti gli Stati membri hanno ricevuto almeno un robot per la disinfezione e sanificazione di una stanza standard in meno di quindici minuti. Questa tecnologia migliora la protezione del personale medico e limita la diffusione del Covid. In totale, Bruxelles donerà 300 robot, la Commissione sta procedendo, infatti, all’acquisto di altri cento robot. “Questa è la solidarietà europea in azione e sono lieta di vedere che la Commissione può fare di più donando altri 100 robot di disinfezione agli ospedali che ne hanno bisogno”, commenta Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue. L’iniziativa è stata possibile grazie all’Emergency Support Instrument, mentre i dispositivi sono forniti dalla società danese Uvd robots. Gli ospedali europei possono ancora fare richiesta per ricevere un robot.