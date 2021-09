Ucraina: diocesi latina di Kiev compie 700 anni. Messaggio di Sviatoslav Shevchuk, “possa la Parola di Dio essere sempre predicata con abbondanza nelle vostre chiese”

La diocesi latina di Kiev compie 700 anni. Fu stabilita nel 1321, quando il Papa nominò il domenicano Henryk vescovo di Kiev. Da quel momento in poi, Kiev ha sempre avuto un vescovo di rito latino residente nella città. La diocesi – si legge in una nota diffusa oggi dalla segreteria della chiesa greco-cattolica ucraina – ha vissuto diverse vicissitudini territoriali, cambiando spesso nome nel corso dei secoli. Con la fine del regime sovietico e la nascita della Repubblica Indipendente dell’Ucraina, i confini della diocesi sono stati allargati verso Est. Per il settecentesimo anniversario, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, ha inviato un messaggio di congratulazioni, ricordando che l’anniversario è anche un segno che “già nel 1321 nelle terre di Kiev c’erano comunità di credenti che leggevano la Parola di Dio, pregavano e vivevano i Sacramenti di Cristo”. L’augurio di Sua Beatitudine è che “la Parola di Dio sia predicata con abbondanza nelle vostre chiese, dove per l’azione dello Spirito Santo i fedeli possano vivere la propria fede e crescere nelle virtù cristiane”. Conclude la lettera: “Possa il vostro anniversario di oggi essere una buona opportunità per chiedere la benedizione di Dio su tutte le azioni future che glorificheranno sempre di più il Signore Dio e la Sua Chiesa”.