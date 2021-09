Inclusione: domani a Potenza un convegno su disabilità e lavoro, promosso dalla diocesi e dal Mlac

Persone con disabilità e mondo del lavoro sono al centro di un seminario in programma domani, mercoledì 22 settembre alle 19,30, nella parrocchia di San Rocco Confessore a Potenza. A promuoverlo è l’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo insieme al Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac) diocesano. “La disabilità è una condizione come le altre, non un male da estirpare – afferma al Sir Gennaro Pace, segretario del Mlac dell’arcidiocesi di Potenza –. Occorre superare il pregiudizio e abbattere le barriere che frenano l’inclusione delle persone con disabilità, perché vi sia una loro piena integrazione e nessuno sia lasciato indietro”. L’incontro, che si inserisce in un ciclo di appuntamenti promossi dal Mlac in questi mesi su Progetto Policoro e proposte concrete per il territorio, è aperto da un intervento dell’arcivescovo di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, e prevede poi la testimonianza della cooperativa “Oltre l’Arte” di Matera, da tempo impegnata nell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. “Vogliamo suggellare la collaborazione tra associazioni potentine e materane e proiettarci verso il 7 ottobre, Giornata internazionale del lavoro dignitoso, per cui il Mlac si batte da sempre”, prosegue Pace. “Significativa sarà la presenza dell’arcivescovo, che tanto ha a cuore i problemi dello spopolamento e della mancanza di lavoro per i giovani in Basilicata. Anche il parroco della chiesa che ci ospita, don Cesare Covino, da sempre promuove la formazione del Mlac”, conclude.