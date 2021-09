Diocesi: Prato, mons. Nerbini nomina don Daniele Scaccini amministratore parrocchiale della Castellina

In attesa della nomina del nuovo parroco dell’Annunciazione alla Castellina, il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, ha nominato il vicario generale della diocesi, don Daniele Scaccini, amministratore parrocchiale. Ne dà notizia la diocesi spiegando che “il sacerdote, già conosciuto e apprezzato per aver guidato in passato la parrocchia per dieci anni, prima dell’arrivo di don Francesco Spagnesi, avrà il compito di accompagnare la comunità nelle attività pastorali. Ieri sera don Scaccini ha incontrato i fedeli per essere aggiornato sugli impegni e le iniziative programmate”.

Il servizio liturgico è stato affidato a don Vincent Souly, parroco di San Paolo a Carteano. Sarà lui a celebrare le messe feriali e festive in parrocchia. Il diacono Leonardo Bruni prosegue il proprio impegno in parrocchia.