Diocesi: Ancona, si inaugura la sede di “We at Co” per sviluppare le idee imprenditoriali dei giovani

Prende vita il progetto “We at Co”, bando pluriennale per l’attività di impresa rivolto ai giovani, ideato dall’Ufficio Problemi sociali e del Lavoro dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, assieme alla Sezione di Ancona dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e al Progetto Policoro.

Sabato 25 settembre, alle 19, sarà inaugurata la sede di “We at Co” a Castelfidardo, in via Garibaldi 6, in una ex fabbrica di fisarmoniche ristrutturata. Qui saranno accolti i giovani che saranno seguiti da un gruppo di esperti, affinché le loro idee possano trasformarsi in una attività imprenditoriale. All’inaugurazione sarà presente mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo.

Il bando da diversi anni è rivolto ai giovani che, individualmente o in forma associata, intendono sviluppare un’idea imprenditoriale. Le prime ventiquattro idee selezionate da una commissione di esperti potranno essere sviluppate nella sede di “We at Co” a Castelfidardo. Qui i giovani scelti parteciperanno a percorsi formativi che li aiuteranno ad implementare il loro progetto. Un gruppo di esperti, volontari, organizzeranno le consulenze necessarie affinché vengano avviate nuove start up e la creatività trovi una concreta attuazione originando nuovo lavoro.