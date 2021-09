Terra Santa: Roma, il 2 ottobre l’XI ritrovo annuale degli Angeli dei Bambini di Betlemme

Si terrà a Roma, il 2 ottobre prossimo, l’XI ritrovo annuale degli “angeli” dei Bambini di Betlemme, promosso dall’onlus “Aiuto Bambini Betlemme” che opera in Italia per i piccoli della Palestina dal 2005. “Aiuto Bambini Betlemme” è nata, infatti, per sostenere e promuovere l’opera del Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale specializzato pediatrico della Palestina che coinvolge e forma le madri nella cura dei bambini. Aiuto Bambini Betlemme fa parte dell’associazione Kinderhilfe Bethlehem, nata nel 1952 in Svizzera ed operante anche in Austria, Germania, Inghilterra. “Ripartiamo con più fiducia, più entusiasmo e più amore di prima – dichiarano dall’associazione -. Sarà una giornata di incontro, perché siamo certi che è dall’incontro tra le persone che nascono le occasioni più provvide e belle, di cui, ora più che mai, abbiamo bisogno per ripartire”. Il programma della giornata prevede i saluti di Emilio Benato, presidente di Aiuto Bambini Betlemme onlus, la tavola rotonda “Una Terra di profughi, una Terra di speranza” sulla situazione dei popoli in Terra Santa e nel Medio Oriente con la partecipazione, tra gli altri, di Danilo Feliciangeli, co-autore del dossier di Caritas Italiana “Vita da Rifugiati: il conflitto israelo-palestinese e la tragedia di un popolo esule”. A seguire la testimonianza di Pina Belmonte, “angelo” di Cosenza e protagonista del libro “Palestina Al Habiba! Storia di una cooperante in Terra Santa”. Previsto anche un collegamento con il Caritas Baby Hospital di Betlemme e il racconto di Wafa Ghanem, Direttrice della Qualità dei Servizi e della Sicurezza dei Pazienti. Nel pomeriggio l’incontro con le Suore di Carità dette di Maria Bambina, prossime a prendere servizio del Caritas Baby Hospital di Betlemme. In conclusione, collegati da tante città italiane, i saluti degli Angeli di Betlemme, il rendiconto del 2020 e le prospettive per il prossimo anno.