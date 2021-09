Politica: Città dell’uomo, ciclo di incontri “Pensare politicamente”. Appuntamento sul Pnrr

“Come il Pnrr può cambiare il Paese”: riprende con un tema di estrema attualità il percorso “Pensare politicamente” promosso dall’associazione Città dell’uomo, fondata da Giuseppe Lazzati. “Economia e società alla prova della ripartenza” il titolo del secondo modulo del 2021. Il primo appuntamento – on line – è per lunedì 27 settembre, ore 18.45-20.00. Interverrà Massimo Bordignon (Università Cattolica di Milano). Seguiranno altri appuntamenti sui seguenti argomenti: “Emergenza lavoro, emergenza sociale”, 11 ottobre; “Per uno sviluppo equo e solidale: oltre il modello neoliberista”, data da definirsi; “Impresa, cooperazione e solidarietà”, 13 dicembre.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.

Per partecipare al ciclo di incontri è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/Zuayj4BdmG6tGW5w5