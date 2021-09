Libri: Morcelliana, in libreria “Quale Sinodo per la Chiesa italiana? Dieci proposte” dello storico De Giorgi

Alla vigilia della “partenza” di quello che sarà non un evento, ma un cammino di due anni per dare voce a tutti i cattolici ed interrogarsi sulla sinodalità arriva in libreria il saggio dello storico Fulvio De Giorgi edito da Scholé (Morcelliana) dal titolo “Quale Sinodo per la Chiesa italiana? Dieci proposte”. “Anche la Chiesa italiana – si legge in una nota stampa di presentazione del volume – è stata duramente colpita nel periodo segnato dall’emergenza sanitaria con la perdita di vite, le difficoltà del culto, le limitazioni alle relazioni comunitarie e, in generale, all’azione pastorale. Nella consapevolezza che siamo chiamati a vivere il tempo delle difficoltà, nella responsabilità, come un tempo di grazia, si è avviato, su sollecitazione di papa Francesco, il percorso che porterà al primo Sinodo italiano”. Si tratta, prosegue la nota, “di un’esigenza spirituale di conversione e, insieme, di una revisione della vita ecclesiale: capire le difficoltà che si sono incontrate e – eventualmente – gli errori commessi. Il Sinodo nulla-di-fatto, che scrive bei testi che rimangono sulla carta, si previene lavorando con cura e verità, guardando i problemi in faccia. I malanni della Chiesa si possono sicuramente curare, conoscendoli”. “Oltre alle dieci proposte avanzate dall’autore (a partire dalla diaconia femminile e da varie riforme della vita ecclesiale)”, il volume presenta una ricca documentazione che permette di ricostruire il dibattito sul Sinodo.