Diocesi: Sassari, giovedì mons. Saba presiederà una messa per il mondo della scuola

In occasione della ripresa delle attività scolastiche, giovedì 23 settembre l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, presiederà una celebrazione eucaristica per il mondo della scuola alla quale sono stati invitati, studenti, insegnanti, dirigenti e personale Ata. “Sarà l’occasione – ha scritto l’arcivescovo nell’invito – per una particolare preghiera e benedizione per la ripresa delle attività scolastiche in questo singolare anno”. Al termine della messa, in programma alle 18 nella cattedrale di San Nicola, è previsto un momento di convivialità nei locali del “Posto Affianco” con ingresso in Largo Seminario. L’evento è promosso dall’arcidiocesi di Sassari e dalla Fondazione Accademia con la collaborazione dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile.