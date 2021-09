Terremoto Haiti: John (Caritas internationalis), “emergenza già dimenticata ma 1,5 milioni di persone hanno bisogno di aiuto”

Aloysius John, segretario generale di Caritas internationalis

“Oggi l’attenzione di tutti è voltata verso altri orizzonti: il Covid 19 e altri conflitti. Ma la situazione ad Haiti, con 1 milione e mezzo di persone che hanno subito i danni del terremoto, è una emergenza dimenticata. Non possiamo voltare il nostro sguardo, il popolo soffre ancora”. Lo ha affermato Aloysius John, segretario generale di Caritas internationalis, aprendo oggi la conferenza stampa on line ad un mese dal terremoto che ha colpito le zone meridionali di Haiti il 14 agosto scorso. “Siamo stati in contatto con Caritas Haiti che fin dalle prime ore è stata sul campo per soccorrere la popolazione e abbiamo monitorato attività per aiutare le vittime – ha detto -. Non abbiamo il diritto di scegliere quali vittime aiutare e quali no. I bisogni ad Haiti sono enormi e la solidarietà internazionale è indispensabile. I poveri haitiani e meritano il meglio che si possa dare come segno di speranza”.