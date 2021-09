Chiese orientali: vescovi armeni in Sinodo a Roma per eleggere il nuovo Patriarca di Cilicia degli Armeni

Ieri, presso il Pontificio Collegio Armeno in Urbe, il card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha partecipato alla Divina Liturgia di invocazione allo Spirito Santo per l’imminente Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni, convocato da Papa Francesco a Roma dopo la precedente assemblea elettiva svoltasi questa estate in Libano e risultata inefficace nell’eleggere il nuovo Patriarca dopo la morte di S.B. Gregorio Pietro XX Ghabroyan. La celebrazione – informa una nota della Congregazione per le Chiese orientali – è stata presieduta da mons. Bedros Marayati, Arcivescovo di Aleppo ed Amministratore della Chiesa Patriarcale, e concelebrata da tutti i Vescovi partecipanti al Sinodo. Nella giornata di oggi e nella mattinata di domani è previsto il ritiro spirituale, con le meditazioni del Vicario per la diocesi di Roma, card. Angelo De Donatis, mentre a partire da mercoledì pomeriggio il card. Sandri aprirà la Sessione elettiva che presiederà a nome del Santo Padre e con la normativa da Lui approvata. “La Chiesa di Cilicia degli Armeni – ha detto ieri il card. Sandri nell’omelia – sa che i suoi fedeli sono ormai presenti in quasi tutti i continenti: le sofferenze del passato e del presente, la ricerca di una dimora stabile e di sicurezza, la fuga dai poteri che ne hanno insidiato la vita li ha condotti a disperdersi. Hanno bisogno di pastori che li conducano, li ricerchino, sappiano chiamarli per nome come fa il buon pastore descritto nel Vangelo.