(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“È troppo presto per dire se verrà ridisegnato, se verrà riformato, come cambierà la platea dei beneficiari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul reddito di cittadinanza, durante l’incontro con i giornalisti per un saluto informale prima della pausa estiva. “Quello che però vorrei dire è che il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”, ha concluso il premier.