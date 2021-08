Coronavirus Covid-19: Cdm, “da settembre Green pass per aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni come Inter City e Alta Velocità”

Il decreto-legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del ministro della Salute Roberto Speranza, riguarda anche il nodo trasporti. “A decorrere dal primo settembre prossimo – si legge nella nota di Palazzo Chigi -, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione”.

In base a questa suddivisione “sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale”.

Il comunicato precisa che “l’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”. Inoltre, “l’obbligo di Green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi”.