Diocesi: Grosseto, domani la seconda giornata della “Raccolta di san Lorenzo” 2021 a favore della Bottega della solidarietà

“Dopo la generosa risposta dei maremmani e dei turisti nella giornata di sabato 31 luglio”, questo sabato 7 agosto si tiene la seconda giornata della “Raccolta di san Lorenzo” in generi alimentari a lunga conservazione. Lo ricorda, oggi, una nota della diocesi di Grosseto. Quanto donato da chi si recherà a fare la spesa sarà consegnato alla Caritas diocesana per la Bottega della solidarietà, che aiuta settimanalmente 200 famiglie garantendo la spesa gratuita nella struttura di via Pisa.

“I volontari della diocesi – facilmente identificabili grazie alla pettorina verde – saranno presenti per l’intera giornata nei supermercati Conad di via Clodia, via Scansanese, via Senegal e del centro commerciale Aurelia Antica, per coinvolgere quante più persone possibili a contribuire alla Raccolta. Saranno una sessantina le persone che svolgeranno questo servizio”, ricorda la nota.

“È un gesto di generosità in nome del diacono e martire Lorenzo, patrono di Grosseto e dell’intera diocesi, ancora oggi testimone efficace di una carità che è donazione totale di sé fino all’effusione del sangue”, precisa la diocesi nella nota.

Lo scorso anno, quando la Raccolta si tenne in un’unica giornata ed esclusivamente nei supermercati Conad, il risultato fu “lusinghiero”: 402 scatole riempite, pari a 5226 chili di cibo a lunga conservazione donati.