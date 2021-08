Diocesi: Prato, domenica il vescovo celebra messa per la beata Margherita Caiani

Sarà il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, a presiedere domenica prossima, 8 agosto, la solenne concelebrazione eucaristica nel giorno centenario del “dies natalis” di madre Margherita Caiani, trasmessa anche in diretta faebook. La Messa – informa la diocesi – è prevista alle ore 21.15 nello spazio aperto all’interno della Casa Madre delle Minime del Sacro Cuore, esattamente a un anno di distanza da una funzione analoga che venne allora presieduta dal vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, in occasione dell’apertura dell’anno giubilare. Per un anno intero, condizionato in negativo dalla pandemia, il programma per fare memoria della morte terrena della Beata Caiani è andato avanti con iniziative varie: avrebbe dovuto concludersi proprio questo 8 agosto ma – come spiega la madre generale delle suore francescane, Salvatorica Serra – la Santa Sede ha autorizzato una proroga. Altre iniziative si svolgeranno, a Poggio a Caiano e non solo, fino a metà dicembre quando l’anno giubilare verrà chiuso.

Stasera, sempre nello stesso luogo e orario, è previsto un Rosario meditato e domani la commemorazione del transito. Poggio a Caiano, come noto, ha la caratteristica di appartenere sotto il profilo civile alla provincia di Prato e sotto quello ecclesiale alla diocesi di Pistoia. Una doppia appartenenza che spiega la scelta di coinvolgere entrambi i vescovi.