Coronavirus Covid-19: Cdm, “da settembre per eventi sportivi all’aperto possibile modalità di assegnazione posti, al chiuso aumenta al 35% la capienza”

Il decreto-legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del ministro della Salute Roberto Speranza, si occupa anche di eventi sportivi.

Per questa categoria, si legge nella nota di Palazzo Chigi, “per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%”.

Il decreto-legge stabilisce anche che “per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali”.

Infine il decreto prevede “la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici”.