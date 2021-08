Meeting di Rimini: una manifestazione Covid free grazie al Green Pass e a un’app dedicata

Una pratica applicazione per lo smartphone, compatibile con i sistemi iOS e Android, consentirà di accedere al prossimo Meeting di Rimini – in programma dal 20 al 25 agosto sul tema “Il coraggio di dire io” – in sicurezza, nella piena tutela della propria salute e di quella degli altri visitatori. Dopo una rapida registrazione e caricando il Green Pass o una certificazione equivalente nell’apposita area “COVID free” – informano i promotori dell’iniziativa – si riceve un QR code per l’ingresso alla manifestazione che si terrà dal 20 al 25 agosto presso la Fiera di Rimini. Giunto alla sua 42esima edizione, il Meeting si propone dunque in una doppia versione: aperto al grande pubblico e in diretta streaming, in diverse lingue. L’app “Meeting Rimini” è inoltre un pratico supporto per esplorare il calendario ricco di eventi, tavole rotonde e mostre (costantemente aggiornato anche sul sito) comodamente dal proprio smartphone, oltre che accedere a comunicazioni e approfondimenti, programmare la propria agenda tramite “MyMeeting” e prenotare i posti a convegni e mostre nel rispetto della capienza consona a garantire il distanziamento interpersonale. Per aggiornare in tempo reale il suo pubblico sui contenuti dei numerosi avvenimenti, il Meeting di Rimini ha potenziato lo staff di comunicazione avvalendosi di 130 persone, al 95% volontari. Infine, tutti i convegni compresi nel programma ufficiale potranno essere seguiti in diretta su YouTube, in italiano, inglese e spagnolo.