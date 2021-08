Incidenti sul lavoro: Draghi, “cercare di migliorare quella che è una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Tra tutti i problemi che riguardano il lavoro, “ce n’è uno in particolare che sta a cuore a tutti noi, a me certamente forse sta a cuore più di ogni altra cosa: è cercare di far qualcosa per migliorare quella che è una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza del lavoro”. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell’incontro con i giornalisti per un saluto informale prima della pausa estiva. “In questa circostanza volevo anche rivolgere un pensiero commosso e affettuoso a tutti coloro che volevano bene a Laila El Harim, due mesi fa ricordo Luana D’Orazio e così via ogni giorno. È stato fatto molto su questo piano, ma occorre fare molto di più evidentemente”, ha ammesso il premier, che ha anche annunciato che oggi c’è stata una riunione col ministro del Lavoro.